Ученые Сиднейского университета сделали интересное открытие. Они выяснили, какой рацион питания способствует продлению жизни.

Ученые Сиднейского университета сделалиинтересное открытие. Они выяснили, какой рацион питания способствует продлениюжизни.По словам специалистов,диета долгожителей острова Окинава и стран Средиземноморья состоит изнебольшого числа белковых продуктов, включая рыбу, сою и другие растения. Приэтом основным источником углеводов является сладкий картофель батат.На основеэтих знаний ученые провели эксперимент, доказавший, что низкобелковая диета свысоким содержанием углеводов способствует высокой продолжительности жизни умышей. Неожиданность открытия в том, что ранее утверждалось: якобы ограничениекалорийности уменьшает риск преждевременной смерти и ограждает от возрастныхзаболеваний.В ходе исследованиягрызуны ели продукты, содержащие крахмал и белок казеин, сообщает EurekAlert!. Оказалось, что высокоуглеводная диетаспособствует поддержанию функций гиппокампа – структуры мозга, которая отвечаетза формирование памяти и уменьшает риск старческих болезней.По мнению ученых,такие же выводы можно сделать и в отношении людей. Они считают, что положительныйэффект от подобной диеты больше, чем от низкокалорийной диеты.Ранее ученыеиз Института общественного здравоохранения Америки составили список из самыхполезных для здоровья продуктов. В него вошли, брюссельская ицветная капуста, брокколи, лук-шалот, тыква, руккола, сладкий перец ипетрушка.