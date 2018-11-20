Ученые Сиднейского университета сделали
интересное открытие. Они выяснили, какой рацион питания способствует продлению
жизни.
Ученые Сиднейского университета сделали
интересное открытие. Они выяснили, какой рацион питания способствует продлению
жизни.
По словам специалистов,
диета долгожителей острова Окинава и стран Средиземноморья состоит из
небольшого числа белковых продуктов, включая рыбу, сою и другие растения. При
этом основным источником углеводов является сладкий картофель батат.
На основе
этих знаний ученые провели эксперимент, доказавший, что низкобелковая диета с
высоким содержанием углеводов способствует высокой продолжительности жизни у
мышей. Неожиданность открытия в том, что ранее утверждалось: якобы ограничение
калорийности уменьшает риск преждевременной смерти и ограждает от возрастных
заболеваний.
В ходе исследования
грызуны ели продукты, содержащие крахмал и белок казеин, сообщает EurekAlert!. Оказалось, что высокоуглеводная диета
способствует поддержанию функций гиппокампа – структуры мозга, которая отвечает
за формирование памяти и уменьшает риск старческих болезней.
По мнению ученых,
такие же выводы можно сделать и в отношении людей. Они считают, что положительный
эффект от подобной диеты больше, чем от низкокалорийной диеты.
Ранее ученые
из Института общественного здравоохранения Америки составили список из самых
полезных для здоровья продуктов. В него вошли, брюссельская и
цветная капуста, брокколи, лук-шалот, тыква, руккола, сладкий перец и
петрушка.