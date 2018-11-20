Известный доктор Леонид Рошаль заявил, что главврач роддома Калининграда (которая якобы пожалела для младенца дорогой препарат, и он умер) стала жертвой интриг. Глава Национальной медицинской палаты уверяет, что смерть ребенка наступила не по этой причине, а СМИ обвинил в травле медработников.
На сайте Национальной медицинской палаты (НМП), главой которой является известный доктор Леонид Рошаль, появилось заявление, касающееся недавней резонансной истории в роддоме Калининграда.
Главврач этого медучреждения Елена Белая стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и была арестована на два месяца.
Как сообщалось ранее в СМИ, она якобы дала распоряжение врачам не давать новорожденному "дорогое лекарство", и младенец умер.
В обращении Национальной медицинской палаты, однако, отмечается, что "все не так просто", и смерть младенца могла наступить вовсе не по этой причине.
"НМП поддержит наказание исполняющего обязанности главного врача родильного дома, если будет доказано, что им действительно было отдано распоряжение подделать историю болезни ребенка", – отмечается в сообщении.
Однако Национальная медицинская палата считает, что смерть младенца не связана с этим преступлением.
По словам Леонида Рошаля, не исключено, что Елена Белая стала жертвой внутренних разборок в этом медучреждении.
Сейчас там объявлен конкурс на должность главного врача родильного дома. На нее, в частности, претендовала исполняющая обязанности.
Рошаль также поясняет, что препарат, который якобы "пожалела" Белая, был в роддоме в достаточном количестве. Использовался он и у новорожденного.
В соответствии с инструкцией, поясняет глава НМП, повторное применение препарата возможно через 12 часов. "Известно, что ребенок родился в пять часов утра. Следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребенок умер в начале одиннадцатого, за шесть часов до возможного повторного введения лекарства", — сообщает Рошаль.
Таким образом, заявляют в НМП, "открытые обвинения в средствах массовой информации о том, что ребенок умер от того, что ему не ввели "Куросурф", несостоятельны, являются ложью и возбуждают народ против медицинских работников".
По мнению Рошаля, "такая пропаганда ненависти к медицинским работникам нуждается во всеобщем общественном осуждении и приобретает уже государственное значение".
20 ноября прокуратура Калининградской области попросила изменить арест Белой на менее суровую меру пресечения.
Апелляционное представление должно быть рассмотрено в течение трех дней.
Ранее в областном правительстве РИА Новости сообщили, что младенец появился на свет массой 700 граммов на 23-24-й неделе беременности. Такая масса тела оценивается службой родовспоможения как экстремально низкая. Кроме того, роженица поступила в роддом необследованной.
Отмечается также, что беременность у этой женщины была третьей по счету: первые две закончились самопроизвольными выкидышами. Окончательные выводы относительно причин гибели младенца будут сделаны в конце ноября — после получения всех экспертиз.