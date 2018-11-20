Известный доктор Леонид Рошаль заявил, что главврач роддома Калининграда (которая якобы пожалела для младенца дорогой препарат, и он умер) стала жертвой интриг. Глава Национальной медицинской палаты уверяет, что смерть ребенка наступила не по этой причине, а СМИ обвинил в травле медработников.

На сайте Национальной медицинской палаты (НМП), главой которой является известный доктор Леонид Рошаль, появилось заявление, касающееся недавней резонансной истории в роддоме Калининграда.Главврач этого медучреждения Елена Белая стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и была арестована на два месяца.Как сообщалось ранее в СМИ, она якобы дала распоряжение врачам не давать новорожденному "дорогое лекарство", и младенец умер.В обращении Национальной медицинской палаты, однако, отмечается, что "все не так просто", и смерть младенца могла наступить вовсе не по этой причине."НМП поддержит наказание исполняющего обязанности главного врача родильного дома, если будет доказано, что им действительно было отдано распоряжение подделать историю болезни ребенка", – отмечается в сообщении.Однако Национальная медицинская палата считает, что смерть младенца не связана с этим преступлением.По словам Леонида Рошаля, не исключено, что Елена Белая стала жертвой внутренних разборок в этом медучреждении.Сейчас там объявлен конкурс на должность главного врача родильного дома. На нее, в частности, претендовала исполняющая обязанности.Рошаль также поясняет, что препарат, который якобы "пожалела" Белая, был в роддоме в достаточном количестве. Использовался он и у новорожденного.В соответствии с инструкцией, поясняет глава НМП, повторное применение препарата возможно через 12 часов. "Известно, что ребенок родился в пять часов утра. Следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребенок умер в начале одиннадцатого, за шесть часов до возможного повторного введения лекарства", — сообщает Рошаль.Таким образом, заявляют в НМП, "открытые обвинения в средствах массовой информации о том, что ребенок умер от того, что ему не ввели "Куросурф", несостоятельны, являются ложью и возбуждают народ против медицинских работников".По мнению Рошаля, "такая пропаганда ненависти к медицинским работникам нуждается во всеобщем общественном осуждении и приобретает уже государственное значение".20 ноября прокуратура Калининградской области попросила изменить арест Белой на менее суровую меру пресечения.Апелляционное представление должно быть рассмотрено в течение трех дней.Ранее в областном правительстве РИА Новости сообщили, что младенец появился на свет массой 700 граммов на 23-24-й неделе беременности. Такая масса тела оценивается службой родовспоможения как экстремально низкая. Кроме того, роженица поступила в роддом необследованной.Отмечается также, что беременность у этой женщины была третьей по счету: первые две закончились самопроизвольными выкидышами. Окончательные выводы относительно причин гибели младенца будут сделаны в конце ноября — после получения всех экспертиз.