Два боевых корабля Балтийского флота провели учебную дуэль. МПК Калмыкия изображал противника и обстрелял корвет Стойкий торпедой. Однако специальный гидроакустический станция вовремя заметил опасность: корвет выполнил противоторпедный маневр и уничтожил вражеский боеприпас комплексом Пакет.

Два боевых корабля Балтийского флота провели учебную дуэль. МПК "Калмыкия" изображал противника и обстрелял корвет "Стойкий" торпедой. Однако специальная гидроакустическая станция вовремя заметил опасность: корвет выполнил противоторпедный маневр и уничтожил вражеский боеприпас комплексом "Пакет", сообщает Министерство обороны РФ."Пакет" – это оружие двойного назначения. Оно может использоваться как для защиты корабля, так и для атаки субмарин противника на небольшом расстоянии. Комплекс полностью автономен: имеет собственную гидроакустическую станцию и пусковую установку для противолодочных боеприпасов.Корвет "Стойкий" относится к проекту 20380. Это небольшие корабли, построенные по технологиям малой радиолокационной заметности: у надстроек почти нет прямых углов, которые лучше всего отражают радиолокационное излучение, в конструкции используются композитные материалы. Они для радаров практически прозрачны.Главный калибр корветов этого проекта – противокорабельный ракетный комплекс "Уран".