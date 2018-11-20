Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова теперь должны отказаться от самого любимого занятия – отдыха на ярком солнце. У артистов недавно был диагностирован рак кожи.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова теперь должны отказаться от самого любимого занятия – отдыха на ярком солнце. У артистов недавно был диагностирован рак кожи.Виктор и Наталья рассказали, что в прошлом любили проводить свободное время на солнце. "Ну, мы правда были бездумны, находились на солнце тогда, когда не нужно было", – поделилась Сенчукова. Они даже решили устроить курорт у себя дома и купили солярий. Однако супругам пришлось отказаться от солнечных ванн, когда врачи поставили им страшный диагноз – рак кожи.Этой новостью артисты поделись на шоу "Секрет на миллион". Пара скрывала свой недуг четыре года. Они решили сделать признание на всю страну для того, чтобы предупредить зрителей об опасной и коварной болезни. Супруги убеждены, что заболели раком из-за чрезмерной любви к загару.ТеперьРыбин и Сенчукова стараются избегать солнца. Так, в начале ноября этого года они выступили на музыкальном фестивале PaRus, который проходил в Дубае. Пляж они посещали только в позднее время, когда солнца уже не было. "На пляж я пришел с Наташей без десяти шесть, когда солнце уже село. Расстелил полотенчико, Наташа читала книжку, а я лежал, спал. Нормально. А днем мы были в торговом центре", – передает слова Виктора "".Напомним, что трагедия в семье началась, когда каждый из супругов заметил у себя небольшие пятна на теле. Виктор обратился к косметологу, чтобы удалить дефект лазером. Однако после этой процедуры опухоль вновь появилась. Тогда Рыбин и Сенчукова решили сдать анализы и пройти биопсию. Когда они узнали о болезни, то незамедлительно начали лечение. Супруги уже прошли 13 сеансов лучевой терапии.Виктор и Наталья продолжают жить активной жизнью и регулярно доказывают это своим поклонникам. В октябре они опубликовали видеообращение, в котором поблагодарили всех подписчиков за поддержку. Они также рассказали, что приняли решение уехать отдыхать в Италию. Эта поездка стала подарком Рыбина на день рождения супруги.