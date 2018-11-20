Самолет авиакомпании Ямал вылетел из Салезхарда и практически сразу же вернулся в аэропорт - не убралась стойка шасси.

Самолет авиакомпании "Ямал" вылетел из Салезхарда и практически сразу же вернулся в аэропорт. Как сообщает.ТАСС, лайнер с 21 пассажиром и 3 членами экипажа на борту вылетел в Надым, однако спустя несколько минут пилоты заметили, что одна из стоек шасси так и не убралась. Было принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт Салехарда.В данный момент идет проверка самолета, пассажиры ожидают возобновления рейса в воздушной гавани. Вылет запланирован на 15 часов (мск).