Народный артист стал гостем программы Жить здорово! Первого канала. Иван Краско рассказал, о значительных проблемах со здоровьем.

Народный артист стал гостем программы "Жить здорово!" Первого канала. Иван Краско рассказал, о значительных проблемах со здоровьем.Последние годы имя знаменитости не сходит со страниц желтой прессы. Обыватели с трудом вспомнят киноработы актера, однако о его насыщенной личной жизни они отлично осведомлены. Программы, в которых Иван Краско выяснял отношения со своими теперь уже бывшими женами, выходили в эфир с завидной периодичностью.Сейчас пожилой артист снова холост и давно не появляется в гостях у ведущего Дмитрия Борисова. Судя по всему интерес у редакторов "Пусть говорят" к нему пропал.Брошенного телевизионщиками Ивана Ивановича подобрала Елена Малышева, которая, к слову, заметно похорошела. Краско стал гостем программы "Жить здорово!"Артист поведал, что перенес два инфаркта. По словам пожилого актера, он до сих пор не может поверить в то, что у него случился удар. Во время последнего приступа он не чувствовал боли в сердце, только невыносимо ныла рука. Краско заглушил неприятные ощущения обезболивающими и только на следующий день обратился к медикам.Краско уверен, что ему противопоказаны роли убийц, мошенников и мерзавцев, так как именно они довели его до такого состояние. "Да, лучше, женись и разводись", – с юмором добавила Елена.После Малышева отметила, что в свои 88 лет Иван Иванович выглядит замечательно. Она посоветовала артисту меньше ходить по скандальным передачам и больше времени уделять детям.Напомним, в середине октября престарелый развелся с 28-летней Натальей Шевель. Инициатором расставания стал престарелый артист, он буквально сбежал от молодой жены. Иван Иванович хотел, чтобы Шевель родила ему дочь, однако та категорически отказывалась. Кроме того, как говорил сам актер в многочисленных телевизионных ток-шоу, Наталья так боялась забеременеть, что отказывала ему в интиме. Сейчас проживает со своей бывшей супругой Натальей Вяль, с которой у него подрастают двое сыновей.