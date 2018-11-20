Российский биатлонист Антон Шипулин на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он проходит трассу на лыжах вместе с сыном. Тот едет следом на снегокате и прикреплен к Шипулину с помощью специального пояса.

Российский биатлонист Антон Шипулин на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он проходит трассу на лыжах вместе с сыном. Тот едет следом на снегокате и прикреплен к Шипулину с помощью специального пояса."Старая методика тренировки с сопротивлением, но в новом формате. Сын тренирует папу", — подписал Шипулин забавное видео.Посмотреть эту публикацию в InstagramСтарая методика тренировки с сопротивлением, но в новом формате:))) Сын тренирует папу