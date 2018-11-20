Российский биатлонист Антон Шипулин на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он проходит трассу на лыжах вместе с сыном. Тот едет следом на снегокате и прикреплен к Шипулину с помощью специального пояса.
Российский биатлонист Антон Шипулин на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он проходит трассу на лыжах вместе с сыном. Тот едет следом на снегокате и прикреплен к Шипулину с помощью специального пояса.
"Старая методика тренировки с сопротивлением, но в новом формате. Сын тренирует папу", — подписал Шипулин забавное видео.
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Старая методика тренировки с сопротивлением, но в новом формате:))) Сын тренирует папу