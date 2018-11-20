Юный участник пятого сезона шоу Голос. Дети, оренбургский
исполнитель Рутгер Гарехт поделился радостной новостью со своими поклонниками.
Мальчик показал ролик на своей странице в Instagram.
Юный участник пятого сезона шоу "Голос. Дети", оренбургский
исполнитель Рутгер Гарехт поделился радостной новостью со своими поклонниками.
Мальчик показал ролик на своей странице в Instagram.
Ученик Пелагеи записал первый клип на песню
"Родина". Работа проводилась в Оренбургской области, а 18 ноября состоялся
предпремьерный показ ролика. Рутгер в микроблоге
написал, что будет очень рад комментариям зрителей.
Напомним, Гархет в суперфинале исполнил хит
Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили статуэтку
и миллион рублей от Первого канала. Но многие россияне не
согласились с итогом шоу, из-за чего в Сети разгорелся скандал.