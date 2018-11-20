Юный участник пятого сезона шоу Голос. Дети, оренбургский исполнитель Рутгер Гарехт поделился радостной новостью со своими поклонниками. Мальчик показал ролик на своей странице в Instagram.

Юный участник пятого сезона шоу "Голос. Дети", оренбургскийисполнитель Рутгер Гарехт поделился радостной новостью со своими поклонниками.Мальчик показал ролик на своей странице в Instagram.Ученик Пелагеи записал первый клип на песню"Родина". Работа проводилась в Оренбургской области, а 18 ноября состоялсяпредпремьерный показ ролика. Рутгер в микроблогенаписал, что будет очень рад комментариям зрителей.Напомним, Гархет в суперфинале исполнил хитОлега Газманова "Офицеры". Победителю вручили статуэткуи миллион рублей от Первого канала. Но многие россияне несогласились с итогом шоу, из-за чего в Сети разгорелся скандал.