Ультразвуковое сканирование кровеносных сосудов шеи может эффективно спрогнозировать будущее снижение когнитивных функций более чем за десять лет до появления первых симптомов.

Быстрое ультразвуковое сканирование кровеносных сосудов шеи может эффективно спрогнозировать будущее снижение когнитивных функций (нарушение работы мозга) более чем за десять лет до появления первых симптомов. Таково заключение недавнего исследования учёных из Университетского колледжа Лондона (UCL).Исследование началось в 2002 году. В рамках работы учёные провели ультразвуковое обследование кровеносных сосудов шеи более 3000 здоровых людей среднего возраста. Сканирование является неинвазивным методом и занимает всего пять минут.Учёные таким образом должны были обнаружить сосудистую деменцию — вторую наиболее распространённую форму деменции (приобретённого слабоумия) после болезни Альцгеймера.Одна из причин такого рода когнитивного спада заключается в ухудшении работы мелких сосудов в головном мозге.Напомним, что по мере биения сердца кровь с силой выбрасывается в сеть сосудов, а затем распространяется по всему организму. Здоровые, упругие артерии вблизи сердца смягчают толчки, порождаемые сокращением сердечных мышц. Благодаря этому кровь, достигающая мозга, двигается плавно и с постоянной скоростью, не повреждая мелкие кровеносные сосуды, которые не способны выдержать большой напор.Такие факторы, как старение и высокое кровяное давление, приводят к потере эластичности стенок кровеносных сосудов. Вследствие этого ослабевают и их защитные функции. В результате постепенно усиливающийся напор выталкиваемой сердцем крови доходит до периферии кровеносной системы и начинает повреждать мелкие сосуды, снабжающие кровью мозг.По этой же причине происходят структурные изменения сети кровеносных сосудов мозга и мелкие кровотечения, известные как мини-инсульты. Все эти факторы могут способствовать развитию деменции.В связи с этим учёные предположили, что обследование кровеносных сосудов шеи может быть эффективным ранним биомаркером будущей деменции. Оно должно указывать на медленное повреждение сети кровеносных сосудов мозга.После проведения ультразвукового исследования специалисты следили за состоянием пациентов в течение более чем 15 лет.Выяснилось, что люди, в головной мозг которых кровь в начале исследования поступала с интенсивным пульсированием (верхние 25% общей таблицы показателей), в течение десяти лет после сканирования демонстрировали на 50 процентов больший риск появления симптомов когнитивного спада.Важно, что этот фактор риска играл роль даже после того, как исследователи исключали другие факторы: индекс массы тела, диабет и заболевания сердца.Как говорит один из авторов исследования Скотт Кьеза (Scott Chiesa) из UCL, они намерены провести работу в той же возрастной группе людей, используя МРТ. Учёные хотят определить корреляцию между результатами раннего ультразвукового сканирования и более поздними структурными изменениями в головном мозге.Если дальнейшая работа сможет подтвердить эффективность сканирования при прогнозировании будущей деменции, то такой инструмент может стать частью обычной программы скрининга для людей, подверженных риску развития деменции.Метин Авкиран (Metin Avkiran) из Британского фонда по борьбе с сердечными заболеваниями (последний финансировал исследование) считает, что работа может служить ещё одним напоминаем о важности поддержания здоровья сердца."Лучший способ защитить себя – вести здоровый образ жизни, который сохраняет ваши кровеносные сосуды здоровыми. Те же факторы риска, которые связаны с сердечными заболеваниями, такие как высокое кровяное давление и отсутствие физических упражнений, тесно связаны с деменцией", — заключает Авкиран.Результаты исследования были представлены на научной сессии Американской ассоциации кардиологов (American Heart Association) в Чикаго.К слову, ранее нейробиологи выявили нарушение в работе мозга пожилых людей, которое отвечает за потерю памяти.Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о способах, помогающих улучшить память. Специалисты уверяют, что в этом людям помогут занятия спортом, особенно в детском возрасте.