Певица порадовала поклонников сексапильным образом. Снимок в обтягивающем черном блестящем костюме Ани Лорак выложила в Instagram.

Певица порадовала поклонников сексапильным образом. Снимок в обтягивающем черном блестящем костюме Ани Лорак выложила в Instagram.Артистка любит демонстрировать свои женственные формы,умело подчеркивая свои достоинства за счет правильно подобранной одежды. Вот исейчас Лорак выбрала для очередного выступления наряд, который привел пользователейсоцсети в восторг и возбуждение.Примечательно, что комплиментами исполнительницуосыпали с ног до головы как мужчины, так и представительницы прекрасного пола.Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены– прим. ред.). "Нереальная", "Вау,нереально!.. Бомба-граната???))", "Великая!!! Фото огонь!!! Выневероятно красивая! Вы самая лучшая! Вы самая любимая!", "Наша дива, восточнаякрасавица", – прокомментировали снимок поклонники артистки. Однако некоторымкостюм Лорак показался излишне вызывающим. "Слишком секс", – высказалсяодин из них.Отметим, что не всегданаряды звезды вызывают у зрителей положительные эмоции. Так, ранее выступлениеАни Лорак на одном из центральных каналов породило бурю критики. Им непонравился вызывающий макияж певицы и ее слишком откровенное платье.