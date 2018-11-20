Певица порадовала поклонников сексапильным образом. Снимок в обтягивающем черном блестящем костюме Ани Лорак выложила в Instagram.
Певица порадовала поклонников сексапильным образом. Снимок в обтягивающем черном блестящем костюме Ани Лорак выложила в Instagram.
Артистка любит демонстрировать свои женственные формы,
умело подчеркивая свои достоинства за счет правильно подобранной одежды. Вот и
сейчас Лорак выбрала для очередного выступления наряд, который привел пользователей
соцсети в восторг и возбуждение.
Примечательно, что комплиментами исполнительницу
осыпали с ног до головы как мужчины, так и представительницы прекрасного пола.
Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены
– прим. ред.). "Нереальная", "Вау,
нереально!.. Бомба-граната???))", "Великая!!! Фото огонь!!! Вы
невероятно красивая! Вы самая лучшая! Вы самая любимая!", "Наша дива, восточная
красавица", – прокомментировали снимок поклонники артистки. Однако некоторым
костюм Лорак показался излишне вызывающим. "Слишком секс", – высказался
один из них.
Отметим, что не всегда
наряды звезды вызывают у зрителей положительные эмоции. Так, ранее выступление
Ани Лорак на одном из центральных каналов породило бурю критики. Им не
понравился вызывающий макияж певицы и ее слишком откровенное платье.