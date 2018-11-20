Деловая поездка Принца Гарри и Меган Маркл в Новую Зеландию в прошлом месяце оставила много теплых воспоминаний. Однако теперь королевская чета столкнулась и трагическими вестями. Девушка, которая встречала молодую пару во время их последнего визита, скончалась.

Деловая поездка Принца Гарри и Меган Маркл в Новую Зеландию в прошлом месяце оставила много теплых воспоминаний. Однако теперь королевская чета столкнулась и трагическими вестями. Девушка, которая встречала молодую пару во время их последнего визита, скончалась.19-летняяЕва МакГоули виделась с Меган Маркл и принцем Гарри на частной встрече в Доме правительства в Новой Зеландии несколько недель назад. Девушка долгое время боролась с раком носоглотки.Cемья тинейджера поделилась трагической новостью в Instagram, где та документировала свою жизнь. "Мы убиты горем". Ева оставила нас вчера утром", – написали близкие умершей.Примечательно, что девушка назвала встречу с Принцем Гарри и Меган Маркл самым ярким событием в своей жизни, передает издание Express. "Я настолько благодарна, что была приглашена в Дом правительства, чтобы встретиться с ними сегодня утром!",делались радостным событием Ева в соцсетях.Ранее стало известно, что сестра Меган Маркл Саманта написала книгу о герцогине Сассекской. В произведении родственница пообещала рассказать "все-все" о жене принца Гарри.Книге дали название "В тени герцогини". Она уже готова к публикации, однако издатель отложил выпуск до рождения первенца Меган Маркл. Видимо, так сестра решила поздравить герцогиню с рождением долгожданного малыша.