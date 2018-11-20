Страх умереть во сне — одна из идей для фильмов ужасов. Но для семьи Васильевых это реальность, в которой они существуют каждый день. Их младшая дочь Леночка страдает от синдрома гиповентиляции легких. Врачи рекомендуют как можно скорее установить диафрагмальный стимулятор. Таких денег у семьи просто нет и никогда не будет.

Страх умереть во сне — одна из идей для фильмов ужасов. Но для семьи Васильевых это реальность, в которой они существуют каждый день. Их младшая дочь Леночка страдает от синдрома гиповентиляции легких. Смерть как будто поджидает ее каждый вечер и провожает в сон. А затем начинается самое страшное: Лена перестает дышать. Пока она спит, ее жизнь поддерживает только аппарат ИВЛ — оборудование, которое имеет свойства выключаться и ломаться. Маска на лице ребенка может просто съехать во сне, и тогда смерть победит.Мы обязаны спасти ребенка!ПОМОЧЬ ЛЕНЕСудьба Леночки очень трогательная и трагичная. Она не похожа на обычную историю болезни. Малышка — второй ребенок в семье. У нее еще есть старшая сестренка. Лена родилась абсолютно здоровой и счастливой. Но сейчас сложно представить, что когда-то эта хрупкая девочка радовалась жизни и часто улыбалась.Однако такое время было, когда в семье Васильевых появился третий ребенок Даниил. Для Лены он стал не просто братом, но и самым близким другом. Она души в нем не чаяла, помогала за ним ухаживать, берегла его игрушки, везде была рядом. Счастливая пора без боли, без страданий, без слез.Даниил умер в два года. К несчастью, он появился на свет с пороками сердца и головного мозга. Его смерть сильно потрясла Лену. Тогда же проявились первые тревожные симптомы — Леночка перестала прибавлять в весе. В этот момент черная завеса накрыла всю семью: умерла бабушка, глава семьи потерял работу. Лена увядала на глазах, стала совсем ослабленной и почти перестала смеяться. Дошло до того, что от бессилия Лена больше не могла долго гулять, на улице ее пришлось носить на руках.Мама заметила, что во сне губы ее дочки синеют, а сердце бьется очень часто. В больнице сделали УЗИ сердца и экстренно госпитализировали Лену.ПОМОЧЬ ЛЕНЕ"Я боюсь ложиться спать, потому что она может просто не проснуться. Все это очень мучительно. На нее больно смотреть. Доходит до того, что она от бессилия сидит и плачет", — рассказывает мама Лены Ольга.На лице девочки стоит клеймо ее болезни — похожие на пролежни отметины от маски. Началась деформация носа и черепа. Дальше только хуже.Врачи рекомендуют как можно скорее установить диафрагмальный стимулятор. Он имплантируется в тело и помогает легким дышать самостоятельно. Для Леночки он станет единственным спасением. Операцию готовы сделать в ближайшее время лучшие российские специалисты НПЦ специализированной медицинской помощи детям ДЗМ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, но сам стимулятор необходимо купить в США. Его стоимость — 7 251 525 рублей. Таких денег у семьи просто нет и никогда не будет. Сейчас здоровье и будущее Леночки полностью зависят от огромной суммы денег и от нашей с вами доброты.Когда мы желаем любимым людям спокойной ночи, мама Лены молится: "Пожалуйста, проснись!" Мы обращаемся к вам с мольбой: пожалуйста, разбудите Леночку от этого ужасного кошмара, ото сна, в котором ее каждую ночь поджидает смерть… Спасите Лену!Помочь Лене можно на сайте Благотворительного фонда "Алеша"Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:Расчетный счет в "Cбербанке"Банк: Северо-Западный БанкОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-ПетербургБИК 044030653Счет банка 30101810500000000653Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алеша"Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272ИНН: 7805303459Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Васильевой Лены"