Потерпевшая рассказала, что некоторое время назад заключила с инвестиционной компанией договор купли-продажи векселей, заплатив представителю организации 1 миллион рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 48-летнюю приезжую, подозреваемую в хищении 1 миллиона рублей путем мошенничества.В отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что некоторое время назад заключила с инвестиционной компанией договор купли-продажи векселей, заплатив представителю организации 1 миллион рублей. Однако через некоторое время выяснилось, что договор оказался поддельным, а женщина, которая якобы являлась представителем компании, в ней не работает.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали подозреваемую на Ярцевской улице.Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93