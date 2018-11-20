Злоумышленники, используя специальные приборы, открыли автомобиль, завели его и уехали. Похищенную машину продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению....

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже автомобиля стоимостью 4 миллиона рублей.В ОМВД России по району Солнцево г. Москвы поступило заявление от 55-летней жительницы района. Она сообщила, что с многоуровневой парковки на Боровском шоссе пропал принадлежащий ее супругу автомобиль марки «Ленд-Ровер». Материальный ущерб составил 4 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УУР ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение и задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались неработающие 35-летний приезжий и 40-летний ранее судимый житель Москвы.Установлено, что злоумышленники, используя специальные приборы, открыли автомобиль, завели его и уехали. Похищенную машину продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39