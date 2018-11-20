Потерпевшая рассказала, что вернувшись на свое рабочее место, обнаружила, что из помещения пропала сумка с личными вещами и деньгами...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Таганскому району задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже.В полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что вернувшись на свое рабочее место, обнаружила, что из помещения пропала сумка с личными вещами и деньгами. Материальный ущерб составил около двух миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что женщина покинула рабочее место, похитил сумку и скрылся с места происшествия.По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61