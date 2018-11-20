В Керчи в политехническом колледже сработала сигнализация. Всех учащихся вывели на улицы. Некоторые студенты пошли домой, другие отправились в соседний корпус продолжать свои занятия. По неподтвержденной информации, сотрудникам правоохранительных органов поступил звонок о том, что здание учебного заведения заминировано.

В Керчи в политехническом колледже сработала сигнализация — инцидент произошел сегодня днем, 20 ноября.. Всех учащихся вывели на улицы. Некоторые студенты пошли домой, другие отправились в соседний корпус продолжать свои занятия.По неподтвержденной информации, в правоохранительные органы поступил звонок о том, что здание учебного заведения заминировано. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС. Официальных комментариев по поводу инцидента пока что не поступало.Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.