Сотрудница следственного изолятора из Татарстана обвиняется в нарушении правил дорожного движения, по неосторожности повлекшем гибель людей. Женщина не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, в результате столкновения погибли пассажиры ее автомобиля.

Следователи завершили расследование дела об аварии, унесшей жизни двух человек в Марий Эл и передали его в суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, 37-летняя женщина, являющаяся сотрудницей следственного изолятора в Татарстане, 8 января этого года не справилась с управлением и выехала на своем Kia Ceed на полосу встречного движения, где столкнулась с другим транспортным средством и съехала в кювет.В результате столкновения, произошедшего на скользкой и заснеженной трассе между Йошкар-Олой и Зеленодольском, погибли два человека, находившиеся в автомобиле сотрудницы ФСИН. Еще один – получил травмы, впоследствии оцененные как тяжкий вред здоровью.Женщине предъявили обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц". Максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет 7 лет лишения свободы.