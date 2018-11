Тверской суд Москвы признал законным штраф в 22,25 миллиона рублей, назначенный ранее журналу The New Times за несвоевременное сообщение о получении денег от иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда

Суд ранее во вторник уже признал законным штраф в 30 тысяч рублей главному редактору этого журнала Евгении Альбац."Решение мирового судьи оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.Ранее суд в Москве оштрафовал на 22,25 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, штраф журналу был определен в строгом соответствии с законодательством. Штраф выписан ООО "Новые Времена", издателю The New Times и сетевого издания newtimes.ru, за административное правонарушение по части 1 статьи 13.15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации").Редакция объявила о сборе средств на погашение штрафа, и 13 ноября Альбац в своем аккаунте в Twitter сообщила, что за четверо суток The New Times собрал свыше 25 миллионов рублей. На вопрос РИА Новости о том, куда будут направлены "лишние" 3 миллиона рублей из 25 миллионов собранных изданием пожертвований, Альбац ранее отвечать отказалась.В Союзе журналистов России отметили, что это "самый крупный штраф для СМИ в российской истории", подчеркнув, что его размер "вызывает недоумение" и организация будет внимательно следить за ситуацией.