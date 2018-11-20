Начинать продажу социальных проездных теперь будут на 5 дней раньше. По многочисленным просьбам жителей, теперь льготникам продавать месячные проездные билеты будут не с 25-го числа каждого месяца, а с 20-го.

Начинать продажу социальных проездных теперь будут на 5 дней раньше. По многочисленным просьбам жителей, теперь льготникам продавать месячные проездные билеты будут не с 25-го числа каждого месяца, а с 20-го. Таким образом, социальные проездные на декабрь уже можно приобрести. Мэрия напоминает, что при покупке льготного проездного необходимо предъявить:- документ, дающий право на льготу;- документ, удостоверяющий личность;- регистрацию на территории области и СНИЛС.