В Кабуле смертник совершил самоподрыв во время празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада. В результате взрыва 40 человек погибли, 80 пострадали.

В Кабуле совершен крупный теракт.Как сообщает РИА Новости, взрыв прогремел внутри зала в центре города, где проходили торжества по случаю религиозного праздника Мавлид ан-Наби (дня рождения Пророка Мухаммада). По предварительным данным, смертник совершил самоподрыв.В результате 40 человек погибли, 80 получили ранения. По информации министерства здравоохранения Афганистана, 45 раненых были доставлены в больницы.Несколько терактов в Кабуле были совершены в конце октября, когда там проходили выборы.