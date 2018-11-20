Момент массовой аварии в подмосковной Кашире попал в объектив камеры уличного наблюдения. В результате столкновения четырех автомобилей пострадали пять человек, состояние двоих травмированных оценивается как тяжелое.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей утром во вторник, 20 ноября, в подмосковной Кашире.Водитель автомобиля Audi по неустановленной пока причине снес три машины, припаркованные у тротуара неподалеку от железнодорожной станции.В результате инцидента травмы различной степени получили пять человек – трое взрослых и двое и детей.Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.