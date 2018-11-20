Летние гастроли Астраханского государственного цирка не прошли даром для его финансового директора Александра Власова и руководителя цирковой гостиницы Дмитрия Кочукова - они нагуляли аппетит и потребовали от местного предпринимателя взятку в 85 тысяч рублей за право торговать снедью и игрушками во время представлений.

Летние гастроли Астраханского государственного цирка не прошли даром для его финансового директора Александра Власова и руководителя цирковой гостиницы Дмитрия Кочукова — они нагуляли аппетит и потребовали от местного предпринимателя взятку в 85 тысяч рублей за право торговать снедью и игрушками во время представлений. Последний согласился отдать деньги только после разговора с оперативниками, которые снабдили его шпионской камерой.Напоминания торговца о заключенном контракте и взывания к совести успехом не увенчались — "сочинские пираты", как сами себя назвали сотрудники цирка, были неумолимы. После продолжительных переговоров предприниматель отправился в полицию, а 16 ноября вновь появился в кабинете вымогателей, уже с требуемой суммой.После получения денег директор цирковой гостиницы Дмитрий Кочуков признался, что это именно ему пришла в голову мысль поднять на 20 тысяч расценки и при этом сократить время действия "контракта" с месяца до одних выходных. Спустя несколько секунд в кабинет вошли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.Возбуждено уголовное дело, устанавливаются дополнительные эпизоды получения взяток.