Спортсменка сделала смелое заявление. Девушка ответила на вопрос блиц-интервью.

Спортсменка сделала смелое заявление. Девушкаответила на вопрос блиц-интервью.Елизавета Туктамышеварассказала, что может быть лучше фигурного катания. Она призналась, что лучше занятий на льду может быть только секс, передаетРанее фигуристка выиграла этап Гран-при вКанаде, после чего рассказала о том, как ей удавалось справляться спровокациями и критикой в свой адрес. Во время выступления онапредстала перед публикой в одном бюстгальтере.Как писали "Дни.ру", Туктамышева отметила, чтонаучились правильно реагировать на провокации и умеет постоять за себя.В своюочередь тренер фигуристки Алексей Мишинпризнался, что такое выступление с раздеванием – это его идея. По его словам,мужчины делятся на два типа: одни признаются, что им нравятся красивые девушки,а другие лукавят, отрицая это.Также Туктамышева рассказывала ранее, чтоколлеги были в восторге от номера. Понравилось выступление фигуристки и ее молодомучеловеку Андрею.Напомним,в этом году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье местона этапе Гран-при Японии. Эти успехи помогли ей пройти в финал турнира,который состоится в Ванкувере.