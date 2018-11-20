Спортсменка сделала смелое заявление. Девушка
ответила на вопрос блиц-интервью.
Спортсменка сделала смелое заявление. Девушка
ответила на вопрос блиц-интервью.
Елизавета Туктамышева
рассказала, что может быть лучше фигурного катания. Она призналась, что лучше занятий на льду может быть только секс, передает
Ранее фигуристка выиграла этап Гран-при в
Канаде, после чего рассказала о том, как ей удавалось справляться с
провокациями и критикой в свой адрес. Во время выступления она
предстала перед публикой в одном бюстгальтере.
Как писали "Дни.ру", Туктамышева отметила, что
научились правильно реагировать на провокации и умеет постоять за себя.
В свою
очередь тренер фигуристки Алексей Мишин
признался, что такое выступление с раздеванием – это его идея. По его словам,
мужчины делятся на два типа: одни признаются, что им нравятся красивые девушки,
а другие лукавят, отрицая это.
Также Туктамышева рассказывала ранее, что
коллеги были в восторге от номера. Понравилось выступление фигуристки и ее молодому
человеку Андрею.
Напомним,
в этом году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место
на этапе Гран-при Японии. Эти успехи помогли ей пройти в финал турнира,
который состоится в Ванкувере.