Последнее время Россияне активно обсуждают чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавету Туктамышеву. Спортсменка выиграла этап Гран-при в Канаде, после чего в подробностях рассказала о том, как ей удавалось справляться с провокациями и критикой в свой адрес на протяжении карьеры.

Последнее время Россияне активно обсуждают чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавету Туктамышеву. Спортсменка выиграла этап Гран-при в Канаде, после чего в подробностях рассказала о том, как ей удавалось справляться с провокациями и критикой в свой адрес на протяжении карьеры.Обычно Туктамышева привлекает внимание к своей персоне острыми высказываниями и поведением, однако на сей раз она отличилась на льду. Во время показательного выступления в Канаде спортсменка предстала перед публикой в одном бюстгальтере.После того случая популярность фигуристки начала расти в геометрической прогрессии. По словам Туктамышевой, ей пришлось столкнуться не только с положительными высказываниями в свой адрес, но и с негативом.Материал дополняется.