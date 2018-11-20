Вопиющий случай с избиением детей скалкой прокомментировали в Единой России. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обратился к губернатору Архангельской области Игорю Орлову с требованием взять под личный контроль ситуацию в северодвинском детдоме.

Вопиющий случай с избиением детей скалкой прокомментировалив "Единой России". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обратился кгубернатору Архангельской области Игорю Орлову с требованием взять под личный контрольситуацию в северодвинском детдоме.Турчак потребовал главу региона вмешаться врасследование этого инцидента и взять под личный контроль ситуацию в детдомеСеверодвинска. Там учительница физкультуры проводила урок с применением скалки,унижая и избивая детей. Видео попало в интернет и вызвало возмущение вобществе."Судя по этим кадрам, такой с позволения сказать воспитательныйпроцесс практикуется не впервые. Требую от властей региона провестинезамедлительную проверку по данному факту и взять губернатору под личныйконтроль разбирательство данного вопиющего случая", – заявил Турчак.Факт насилия над детьми вызывает отвращение инегодование, продолжил политик.Это вдвойне мерзкий поступок. Такие люди и близконе должны подходить к детям.Секретарь генсовета "Единой России" также поручил руководителюрегионального отделения партии немедленно выехать на место и разобраться вситуации. "Прошу принять все меры, чтобы не допустить впредь повторения фактаунижения и издевательств над детьми", – заключил Турчак.Темвременем Следственный комитет начал проверку сообщения об избивавшей детей учительнице,а замглавы администрации Северодвинска по социальным вопросам ИринаСахарова рассказала, что к расследованию подключены комиссия по деламнесовершеннолетних, органы опеки, управление образования и полиция.Навидео, распространенном в Сети, учительница физкультуры отхлестала учеников 7 класса скакалкой за плохоеповедение и низкую успеваемость. Преподаватель два раза ударила мальчика, а потомдевочку.