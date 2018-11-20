Вопиющий случай с избиением детей скалкой прокомментировали
в Единой России. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обратился к
губернатору Архангельской области Игорю Орлову с требованием взять под личный контроль
ситуацию в северодвинском детдоме.
Вопиющий случай с избиением детей скалкой прокомментировали
в "Единой России". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обратился к
губернатору Архангельской области Игорю Орлову с требованием взять под личный контроль
ситуацию в северодвинском детдоме.
Турчак потребовал главу региона вмешаться в
расследование этого инцидента и взять под личный контроль ситуацию в детдоме
Северодвинска. Там учительница физкультуры проводила урок с применением скалки,
унижая и избивая детей. Видео попало в интернет и вызвало возмущение в
обществе.
"Судя по этим кадрам, такой с позволения сказать воспитательный
процесс практикуется не впервые. Требую от властей региона провести
незамедлительную проверку по данному факту и взять губернатору под личный
контроль разбирательство данного вопиющего случая", – заявил Турчак.
Факт насилия над детьми вызывает отвращение и
негодование, продолжил политик.
Это вдвойне мерзкий поступок. Такие люди и близко
не должны подходить к детям.
Секретарь генсовета "Единой России" также поручил руководителю
регионального отделения партии немедленно выехать на место и разобраться в
ситуации. "Прошу принять все меры, чтобы не допустить впредь повторения факта
унижения и издевательств над детьми", – заключил Турчак.
Тем
временем Следственный комитет начал проверку сообщения об избивавшей детей учительнице,
а замглавы администрации Северодвинска по социальным вопросам Ирина
Сахарова рассказала, что к расследованию подключены комиссия по делам
несовершеннолетних, органы опеки, управление образования и полиция.
На
видео, распространенном в Сети, учительница физкультуры отхлестала учеников 7 класса скакалкой за плохое
поведение и низкую успеваемость. Преподаватель два раза ударила мальчика, а потом
девочку.