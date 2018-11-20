Губернатор Владимир Сипягин продолжает набирать команду за пределами региона. Сегодня стало известно, что на должность ещё одного первого заместителя главы 33 региона назначен московский предприниматель Максим Брусенцов.

Губернатор Владимир Сипягин продолжает набирать команду за пределами региона. Сегодня стало известно, что на должность ещё одного первого заместителя главы 33 региона назначен московский предприниматель Максим Брусенцов.Пресс-служба Белого дома сообщила, что Указ о его назначении подписан 19 ноября. И с сегодняшнего дня Максим Брусенцов пока с приставкой ВРИО приступил к исполнению своих обязанностей. Новый первый зам пришёл на место Алексея Конышева, и будет курировать промышленность и экономическую политику Владимирской области. В ведение Брусенцова будут: департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности, департамент строительства и архитектуры, департамент развития предпринимательства и ряд профильных комитетов Белого дома.Добавим, что это за последнюю неделю это уже второе назначение областного чиновника в ранге первого вице-губернатора. Ранее Владимир Сипягин назначил Александра Байера временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Байер пришёл на место Лидии Смолиной. Обе кандидатуры теперь должны пройти процедуру согласования с депутатами Заксобрания области. Только после этого в названии их должности перестанет фигурировать приставка ВРИО.