Музыкант, певец Юрий Лоза порассуждал о шоу Голос. По его мнению, то, что победителей программы нигде не слышно на широких экранах, происходит потому, что этого не хотят сами наставники.

Музыкант, певец Юрий Лоза порассуждал о шоу "Голос". По его мнению, то, что победителей программы нигде не слышно на широких экранах, происходит потому, что этого не хотят сами наставники."В этом проекте все прописано от начала до конца: расстановка, как реагируют судьи, что нужно брать, чего не брать, там ни о каких талантах разговора нет. Нужны характеры, нужны типажи, свара в рамках, чтобы об этом говорили", – высказал мнение Юрий Лоза.Музыкант убежден, что наставники специально отсеивают хороших исполнителей и оставляют "сырых", чтобы на их фоне выглядеть эффектнее. В подтверждение своей гипотезы Лоза указал на то, что после "Голоса" участников и победителей шоу не видно, не слышно."Хороших, сильных артистов, с которыми трудно потом будет бороться, чтобы народ не возмущался, обычно отсеивают на слепых прослушиваниях. Смотрят материал, и всех сильных стараются убрать. Еще вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри", – цитирует Юрию Лозу .Более того, музыкант усомнился в компетенции и таланте самих наставников. "Члены жюри очень слабенькие сами как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайме. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайме, будет не меньшая популярность, а большая", – рассудил Юрий Лоза.