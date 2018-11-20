20.11.2018

2018-11-20 18:15:51

Участника банды Басаева схватили в Москве

В Москве задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на Буденновск в 1995 году, передает. Мужчину доставили в полицию.



Как пишет, он обвиняется в нападении в составе банды на город Буденновск в Ставропольском крае. Жертвами той атаки стали 129 человек.