Решение МВД РФ о выдворении из России гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова - участника скандально известных гонок на Gelaendewagen - признано законным.

Решение МВД РФ о выдворении из России гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова — участника скандально известных гонок на Gelaendewagen — признано законным.Как говорится в решении Замоскворецкого суда Москвы, с учетом степени опасности его действий, выдворение является "оправданным, справедливым и соразмерным" и не противоречит правовой позиции Европейского суда по правам человека, передает РИА Новости.В мае 2016 года группа молодых людей — Мара Багдасарян, сын топ-менеджера компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов после нарушений правил дорожного движения устроили на Ленинском проспекте гонки с сотрудниками ДПС, транслируя все происходящее в соцсетях. За рулем автомобиля Gelaendewagen, принадлежащего Шамсуарову, находился именно Маджидов. Тогда суд назначил ему 200 часов обязательных работ за езду без водительского удостоверения.В январе 2018 года Маджидов был арестован судом на 10 суток после ДТП на юго-западе Москвы. Причем он находился за рулем с чужими документами, выданными одной из стран ближнего зарубежья.В июне 2018 года суд признал Маджидова виновным в нарушении правил пребывания на территории России. А в июле МВД РФ утвердило решение о нежелательности его нахождения в нашей стране, так как он создает реальную угрозу общественному порядку и агитирует против политики правительства и деятельности правоохранительных органов.