Сотрудники Института энергетической политики при частном Чикагском университете провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько лет жизни люди теряют из-за выхлопных газов. Максимальное количество – 8 лет.

Сотрудники Института энергетической политики при частном Чикагском университете провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько лет жизни люди теряют из-за выхлопных газов. Максимальное количество – 8 лет.Именно такую цену платят жители некоторых районов Индии и Китая за жизнь в окружении фабрик и заводов.Если бы в мире не существовало вредных выхлопов, жители Непала могли бы жить на 4,4 года больше, Индии – на 4,3, Бангладеш – на 4,2.В нашей стране, в США и Китае показатели несколько лучше – 0,5 года, 0,1 года и 2,9 года, соответственно.Ученые отмечают, что в России от загрязнений больше всего страдают районы рядом с мегаполисами – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Екатеринбурга.В частности, москвичи из-за выхлопов теряют год жизни.Исследователи утверждают, что вредные выхлопы опаснее алкоголя, сигарет, наркотиков и даже ВИЧ с терактами и вооруженными конфликтами. По статистике, последние сокращают жизнь на 22 дня, а ВИЧ – на четыре месяца.