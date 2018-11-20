В Верховной раде Украины зреет заговор против президента Петра Порошенко. Парламентарии объединились вокруг главного оппонента лидера Незалежной на предстоящих президентских выборах – лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко.

Верховной раде Украины зреет заговор против президента Петра Порошенко.Парламентарии объединились вокруг главного оппонента лидера Незалежнойна предстоящих президентских выборах – лидера партии "Батькивщина" ЮлииТимошенко.Депутатыподписали инициированный "оранжевой принцессой" проект постановления оботмене повышения цен на газ. Пикантности ситуации добавляет тот факт,что поддержала Тимошенко даже пропрезидентская фракция "Блок ПетраПорошенко". Какое унижение для главы государства!Комментируя произошедшее,украинский политолог Денис Гороховский отметил, что депутаты хорошочувствуют политическую конъюнктуру и тренды и быстро на них реагируют."Вот все шесть парламентских фракций объединились вокруг нового вожака иподдержали его инициативу", – написал аналитик на своей странице в Facebook.это за четыре месяца до президентских выборов, где главным соперникомПорошенко, уверены многие эксперты, станет Юлия Тимошенко. Улидера "Батькивщины" действительно неплохие шансы на президентскоекресло. И чем хуже дела в стране, тем выше ее рейтинг.Чтокасается самого постановления, то оно предусматривает отмену повышения цен на газ для населения, а затем снижение тарифов в два раза. Инициатива во многом популистская. Но люди, уставшие от постоянно растущих цифр в платежных квитанциях при Порошенко и его соратнике, главе правительства Владимире Гройсмане, наверняка поддержат предложение лидера "Батькивщины".Пословам Гороховского, голосование в Верховной раде и полная поддержкаТимошенко – плохой знак для главы государства. "Звоночек уже прозвенел,Петру Алексеевичу стоит перестать рассчитывать на депутатский корпус, уних уже есть новый рулевой", – полагает эксперт.В преддверииочередных президентских выборов рейтинг Порошенко колеблется на уровне10-12%. При этом у главы государства самый высокий антирейтинг – 51%,тогда как у Тимошенко – 27%, отмечают украинские социологи.Как писали "Дни.ру", серьезную конкуренцию лидеру Незалежнойможет составить и юморист . Среди троицы егоантирейтинг самый низкий – 8,4%. При этом комика поддерживают наюго-востоке Украины, где по-прежнему сильны пророссийские настроения.