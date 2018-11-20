Настя Ивлеева не явилась за призом на церемонию награждения Weddingawards. Иван Ургант не упустил возможности припомнить популярному блогеру и телезвезде ее высказывания о размерах полового органа и песню 15 см.

Настя Ивлеева не явилась за призом на церемонию награждения Weddingawards.Иван Ургант не упустил возможности припомнить популярному блогеру и телезвездеее высказывания о размерах полового органа и песню "15 см".Анастасия Ивлеева была представлена в номинации "Онлайнперсона года" российской премии Weddingawards. Ее конкурентами были блогеры Илья Варламов,Данила Поперечный, Паша Техник, Ида Галич и Wylsacom. Но свое дело, видимо,сделала песня "15 см".Вручать приз на сцену поднялся создатель YouTube-канала BigRussian Boss. Открыв конверт, блогер заявил: он даже не знает, как объявитьпобедительницу. "Как бы это объявить. Эта онлайн персона хотела бы не воттакую статуэтку (выступающий показал размер руками), потому что это приговор, авот такую. Настя Ивлеева", – объявил все же Big Russian Bossвдохновительницу песни "15 см".Тему подхватил ведущий церемонии Иван Ургант. Он не мог неприпомнить победительнице ее скандальное интервью Юрию Дудю и появившуюся заэтим песню ."Друзья, давайте поаплодируем победителю в номинации "Онлайнперсона года" Насте Ивлеевой. К сожалению, Настя отказалась приезжать нацеремонию, потому что мы находимся в здании бывшего кинотеатра "35 мм",но прислала нам свое видео", – отметил ведущий. Победительница, в своюочередь, по видеосвязи поблагодарила присутствовавших за награду.Общественность недавно взбудоражило интервью Насти Ивлеевойтележурналисту Юрию Дудю. В нем телезвезда откровенно высказалась о своихпредпочтениях в отношении размера мужского полового органа. В Сети дажепоявился хит под названием в котором авторыположили нарезку фраз Насти на незамысловатый бит, напоминает StarHit.