Настя Ивлеева не явилась за призом на церемонию награждения Weddingawards.
Иван Ургант не упустил возможности припомнить популярному блогеру и телезвезде
ее высказывания о размерах полового органа и песню 15 см.
Настя Ивлеева не явилась за призом на церемонию награждения Weddingawards.
Иван Ургант не упустил возможности припомнить популярному блогеру и телезвезде
ее высказывания о размерах полового органа и песню "15 см".
Анастасия Ивлеева была представлена в номинации "Онлайн
персона года" российской премии Weddingawards. Ее конкурентами были блогеры Илья Варламов,
Данила Поперечный, Паша Техник, Ида Галич и Wylsacom. Но свое дело, видимо,
сделала песня "15 см".
Вручать приз на сцену поднялся создатель YouTube-канала Big
Russian Boss. Открыв конверт, блогер заявил: он даже не знает, как объявить
победительницу. "Как бы это объявить. Эта онлайн персона хотела бы не вот
такую статуэтку (выступающий показал размер руками), потому что это приговор, а
вот такую. Настя Ивлеева", – объявил все же Big Russian Boss
вдохновительницу песни "15 см".
Тему подхватил ведущий церемонии Иван Ургант. Он не мог не
припомнить победительнице ее скандальное интервью Юрию Дудю и появившуюся за
этим песню .
"Друзья, давайте поаплодируем победителю в номинации "Онлайн
персона года" Насте Ивлеевой. К сожалению, Настя отказалась приезжать на
церемонию, потому что мы находимся в здании бывшего кинотеатра "35 мм",
но прислала нам свое видео", – отметил ведущий. Победительница, в свою
очередь, по видеосвязи поблагодарила присутствовавших за награду.
Общественность недавно взбудоражило интервью Насти Ивлеевой
тележурналисту Юрию Дудю. В нем телезвезда откровенно высказалась о своих
предпочтениях в отношении размера мужского полового органа. В Сети даже
появился хит под названием в котором авторы
положили нарезку фраз Насти на незамысловатый бит, напоминает StarHit.