Увековечили память героев. Во Владимирском авиамеханическом колледже открыли мемориальную доску, посвященную 4 выпускникам учебного заведения.

Увековечили память героев. Во Владимирском авиамеханическом колледже открыли мемориальную доску, посвященную 4 выпускникам учебного заведения.Все они герои социалистического труда: это Серпион Зеленков, Николай Кочерыгин, Александр Немонтов и Александр Сафонов. Каждый внес вклад в развитие Владимира и страны в целом. Александр Немонтов, например, руководил производственным объединением Техника, и получил звание героя за уникальную космическую разработку. Его сын сегодня рассказал студентам, как Александр Немонтов поступал в техникум еще перед Великой Отечественной войной.Владимир Немонтов, сын Александра Немонтова, профессор: "Мальчишка из деревни, 10 километров отсюда пешком, учиться. Ускоренное обучение, не успел закончить, уже работать на предприятие, и фактически сразу уже бригадир, еще более маленьких мальчишек, лет 12-14, которыми нужно было руководить и собственно говоря, вся жизнь, она как началась здесь, так и продолжалась".