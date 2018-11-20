Суд Стерлитамака вынес приговор 43 участникам преступной группировки по делу о незаконном сбыте наркотиков на территории нескольких регионов РФ.

Суд Стерлитамака вынес приговор 43 участникам преступной группировки по делу о незаконном сбыте наркотиков на территории нескольких регионов РФ, передает "Интерфакс".Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, все члены ОПГ получили реальные сроки лишения свободы — от 4 до 13 лет.По данным следствия, со склада в Москве обвиняемые оптом брали наркотики, доставляли их в регионы Центральной России и Поволжья, где расфасовывали и распространяли через тайники-закладки.Троих организаторов наркосообщества объявили в международный розыск. Следователи считают, что они дистанционно управляли ОПГ, а также организовали интернет-магазин для продажи "синтетики".В октябре и декабре 2014 года сотрудники правоохранительных органов провели спецоперации по поимке участников наркосообщества в нескольких городах России, в результате был задержан 51 человек, изъято более 30 кг наркотиков.Доход преступников превысил 35 миллионов рублей.