Пользователи социальных сетей сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram.

Пользователи социальных сетей сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала британская газета The Independent.Издание мониторит жалобы пользователей данных соцсетей, которые сообщают о том, что при попытке зайти на свою страницу они видят лишь надпись "сервис недоступен".Сбой зафиксирован примерно в 16:00 по московскому времени.Instagram является приложением для обмена снимками и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео. В апреле 2012 года Instagram был приобретён компанией Facebook за 1 миллиард долларов. На 2018 год число зарегистрированных пользователей Instagram составляет 1,1 миллиард человек.