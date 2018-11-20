Местная жительница, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны менеджера торговой точки, похитила три смартфона со стойки ресепшн.

Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Полицейскими установлено, что в начале ноября подозреваемая, находясь в одном из офисов продаж мобильных телефонов, совершила хищение трех смартфонов. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 10 000 рублей.Противоправные действия злоумышленницы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемая, дождавшись, когда продавец будет обслуживать другого покупателя, похитила имущество со стойки ресепшн и скрылась.Фигурантка была задержана полицейскими на территории города Коврова и дала признательные показания, пояснив, что похищенные телефоны продала.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. На время следствия с отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.