Следователи Кургана выясняют обстоятельства падения женщины с коляской, в которой находился ребенок двух лет, в открытый канализационный колодец, который был припорошен снегом. Мама малыша сказала, что у ребенка серьезных повреждений нет, но медицинские экспертизы все-таки будут назначены.

Следователи Кургана выясняют обстоятельства падения женщины с коляской, в которой находился ребенок двух лет, в открытый канализационный колодец, который был припорошен снегом.Мама малыша сказала, что у ребенка серьезных повреждений нет, но медицинские экспертизы им все-таки будут назначены.Кроме того, в ходе доследственной проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников коммунальных служб.Видео инцидента размещено в "Твиттере" ведомства.Следователи осмотрели место падения женщины и коляски с 2-летним ребенком в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, на улице Пугачева в Кургане.Опрашивается потерпевшая. С ее слов, у ребенка серьезных повреждений нет. Им будут назначены медицинские экспертизы pic.twitter.com/zH0BvSAP8v— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.О происшествии ранее сообщили местные СМИ, после чего на информацию обратили внимание в региональном управлении СК.