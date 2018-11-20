Ранее в сети Интернет был размещен видеоролик, на котором неизвестный мужчина поджёг свою верхнюю одежду, а затем прыгнул в Москву-реку...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Якиманка задержали 22-летнего мужчину, совершившего мелкое хулиганство.Ранее в сети Интернет был размещен видеоролик, на котором неизвестный мужчина поджёг свою верхнюю одежду, а затем прыгнул с Крымского моста в Москву-реку.По указанному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в результате которой установлен и задержан гражданин, нарушивший общественный порядок. Им оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья.В отношении гражданина сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Замоскворецким районным судом города Москвы в отношении мужчины было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61