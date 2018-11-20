Происшествие случилось ранним утром

Происшествие случилось ранним утромПассажирский автобус, следовавший из Владимирской области, загорелся в Москве, сообщают «». Происшествие случилось утром 20 ноября.По данным пресс-службы ГИБДД, автомобиль вспыхнул на Боровском шоссе по направлению в сторону области. Госавтоинспекторы уточняют, что автобус был частным, в момент происшествия в нем не было пассажиров. Именно поэтому, к счастью, никто не пострадал.Возгорание произошло в салоне, площадь пожара составила 3 квадратных метра.