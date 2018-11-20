Еще одна жертва пластической хирургии: пострадала девушка, которая обратилась в частную клинику Москвы, чтобы сделать коррекцию носа. Во время операции ей пробили основание черепа. Пациентка была госпитализирована с сильным кровотечением, она находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна жертва пластической хирургии в Москве: пострадала девушка, которая обратилась в частную клинику на юге столицы.Она хотела сделать операцию по коррекции носа, но во время операции ей пробили основание черепа.Пациентку с сильным кровотечением госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.Московские следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В рамках расследования этого уголовного дела будут допрошены сотрудники частной клиники, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает управление СК РФ по Москве.