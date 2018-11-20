При проверке было установлено, что мужчина за различные нарушения ПДД привлекался к административной ответственности 159 раз...

«Инспекторами 1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве был задержан водитель, совершивший мелкое хулиганство», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Сотрудниками Госавтоинспекции в сети Интернет был выявлен видеоролик, в котором мужчина, управлявший автомобилем «Ниссан», ломает шлагбаум при выезде с парковки в Ветошном переулке.На следующий день водитель вышеуказанного транспортного средства был остановлен сотрудниками 1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве за нарушение Правил дорожного движения. Им оказался 43-летний житель Москвы.При проверке было установлено, что мужчина за различные нарушения ПДД привлекался к административной ответственности 159 раз. В настоящее время за неуплату административных штрафов за эти правонарушения в отношении него составлено 29 материалов по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам ОП Китай-город ГУ МВД России по г. Москве. Сотрудниками ОП Китай-город ГУ МВД России по г. Москве в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Тверским районным судом города Москвы в отношении мужчины было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81