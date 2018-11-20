В Москве сотрудники ФСБ задержали боевика из группировки Шамиля Басаева. По предварительным данным, этот человек 23 года назад участвовал в теракте в городе Буденновск. Его отвезли в Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, а затем заключили под стражу.

В Москве сотрудники ФСБ задержали боевика из группировки Шамиля Басаева. По предварительным данным, этот человек 23 года назад участвовал в теракте в городе Буденновск. Его отвезли в Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, а затем заключили под стражу.Как уточнили РИА Новости в спецслужбе, задержанный — гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович. Свидетели подтвердили, что он участвовал в теракте. На момент нападения на Буденновск ему было 17 лет.Теракт в Буденновске в июне 1995 года стал одним из крупнейших в постсоветской истории России. В заложники были захвачены полторы тысячи человек, убиты 129, ранены 415. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена.