Холод, сырость, испорченная техника и мебель: из-за прорыва трубы отопления в подмосковном Серпухове квартиры оказались непригодны для проживания. Люди вынуждены были переехать к родственникам. Коммунальщики предложили им помощь, но такую, что жители теперь собираются обращаться в суд.

Холод, сырость, испорченная техника и мебель: из-за прорыва трубы отопления в подмосковном Серпухове квартиры оказались непригодны для проживания. Люди вынуждены были переехать к родственникам. Коммунальщики предложили им помощь, но такую, что жители теперь собираются обращаться в суд.Квартира Марии Агейкиной за считанные минуты изменилась до неузнаваемости. Труба центрального отопления на чердаке лопнула. Сотни литров кипятка затопили все помещения внизу."Плиты с потолка обвалились, упали. Когда заходили, здесь был дождик", — рассказывает пострадавшая Мария Агейкина.В момент аварии Мария находилась на работе, спасать имущество было некому, уничтожена вся мебель, техника и вещи."Вся мебельная стенка рассохлась. Диван и кресло даже просушке не подлежат, хотя пытались. Плитки отваливались вместе с клеем, клей впитался в мебель. Ковролин весь в мусорку ушел", — рассказывает пострадавшая Мария Агейкина.Неделю спустя комнаты не просохли, не помогает даже тепловая пушка. Марию вместе с трехлетней дочкой временно приютили друзья. Жить в такой квартире невозможно."Начала появляться розовая плесень, появились трещины на стенах, они не просыхают", — объясняет пострадавшая Мария Агейкина.Лопнувшую трубу коммунальщики заменили. Но нет никаких гарантий, что авария не повторится снова."Дом старый, трубы старые. Не факт, что они не рванут в другом месте, даже если эту сторону починили. Судя по обмотке всех труб, везде все осыпается", — поясняет пострадавшая Мария Агейкина.Управляющая компания предложила провести ремонт за свой счет, но этот вариант Мария отмела сразу. В итоге стороны договорились о денежной компенсации."Более 55 тысяч на строительно-монтажные работы, 24 тысячи за пострадавшее имущество, 10 тысяч рублей на расходы на независимую оценку, которую она понесла, и в качестве моральной компенсации 10 тысяч. Итого 99,5 тысячи рублей", — сообщил Алексей Татаринов, директор МУП "Жилищник" города Серпухов.Правда, независимая экспертиза установила, что сумма ущерба намного выше — 164 тысячи. Поэтому Мария не исключает, что придется обращаться в суд, если управляющая компания не согласится выплатить необходимую для ремонта сумму.