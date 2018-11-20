Владимирские правоохранители задержали двух жителей Новосибирска

Владимирские правоохранители задержали двух жителей НовосибирскаВладимирские полицейские задержали двух жителей Новосибирска. Их подозревают в телефонном мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.С июля по октябрь этого года к правоохранителям обратились несколько владимирцев. Они рассказывали об одной и той же схеме мошенников.Один из мужчин звонил горожанам, якобы с «места происшествия», и говорил, что их родственник попал в аварию или совершил преступление. После этого он передавал трубку приятелю, который представлялся полицейским и предлагал освобождение родственника от уголовного преследования за денежное вознаграждение.В начале сентября их жертвой стала 89-летняя бабушка, которая поверила злоумышленникам и перевела им 62 тысячи рублей. Так поступила и испугавшаяся за своего сына 82-летняя пенсионерка, она перечислила 150 тысяч рублей.Подозреваемых задержали в Новосибирске и доставили во Владимир. Полицейские собрали доказательственную базу, подтверждающую причастность мошенников к совершению 9-ти преступлений. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу.