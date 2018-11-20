Евгений Осин не откладывал средств на свои похороны. Участок на Трооекуровском кладбище приобрел Андрей Разин. По словам основателя Ласкового мая, в противном случае была бы кремация.

Евгений Осин не откладывал средств на свои похороны. Участокна Трооекуровском кладбище приобрел Андрей Разин. По словам основателя "Ласковогомая", в противном случае была бы кремация.Евгений Осин не собирался умирать в возрасте 54 лет – потомуи не откладывал средств на похороны. У родственников артиста тоже едва линашлись бы финансы, чтобы покрыть все расходы, счел Андрей Разин. Основатель"Ласкового мая" взял на себя организацию проводов Осина.Разин приобрел участок на Троекуровском кладбище. Онпризнался журналистам, что отдал "очень приличные деньги". Бесплатнона этом кладбище хоронят только тех, кто имел при жизни какие-то звания инаграды. Почему был выбран участок именно здесь, Разин не уточняет."Никаких наград у него нет. Звания он тоже не получил.Хотя и пахал на эту страну, работал, как вол в свое время. А его обманули. Низвания, ничего не дали" – отметил продюсер.Если бы не вмешательство Андрея Разина, тело Евгения Осинакремировали бы. "А так мы похороним его по православной традиции", -сказал продюсер "Ласкового мая".Известно, что последние годы своей жизни известный певец злоупотреблял алкоголем. В прошлом году Дана Борисова, Андрей Малахов и другие неравнодушные люди отправили музыкантав реабилитационный центрв Таиланде. Однако Евгений так и не вылечился, напоминает Teleprogramma.pro.Евгений Осин скончался 17 ноября на 55-м году жизни. Его обнаружилав квартире сестра Альбина. Женщина вызвала карету скорой помощи, но врачи уженичем не могли помочь артисту – только констатировали его смерть. Похороныпройдут 20 ноября.