Евгений Осин не откладывал средств на свои похороны. Участок
на Трооекуровском кладбище приобрел Андрей Разин. По словам основателя Ласкового
мая, в противном случае была бы кремация.
Евгений Осин не откладывал средств на свои похороны. Участок
на Трооекуровском кладбище приобрел Андрей Разин. По словам основателя "Ласкового
мая", в противном случае была бы кремация.
Евгений Осин не собирался умирать в возрасте 54 лет – потому
и не откладывал средств на похороны. У родственников артиста тоже едва ли
нашлись бы финансы, чтобы покрыть все расходы, счел Андрей Разин. Основатель
"Ласкового мая" взял на себя организацию проводов Осина.
Разин приобрел участок на Троекуровском кладбище. Он
признался журналистам, что отдал "очень приличные деньги". Бесплатно
на этом кладбище хоронят только тех, кто имел при жизни какие-то звания и
награды. Почему был выбран участок именно здесь, Разин не уточняет.
"Никаких наград у него нет. Звания он тоже не получил.
Хотя и пахал на эту страну, работал, как вол в свое время. А его обманули. Ни
звания, ничего не дали" – отметил продюсер.
Если бы не вмешательство Андрея Разина, тело Евгения Осина
кремировали бы. "А так мы похороним его по православной традиции", -
сказал продюсер "Ласкового мая".
Известно, что последние годы своей жизни известный певец злоупотреблял алкоголем. В прошлом году Дана Борисова, Андрей Малахов и другие неравнодушные люди отправили музыканта
в реабилитационный центр
в Таиланде. Однако Евгений так и не вылечился, напоминает Teleprogramma.pro.
Евгений Осин скончался 17 ноября на 55-м году жизни. Его обнаружила
в квартире сестра Альбина. Женщина вызвала карету скорой помощи, но врачи уже
ничем не могли помочь артисту – только констатировали его смерть. Похороны
пройдут 20 ноября.