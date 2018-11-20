Виктория Боня с удовольствием демонстрирует свои прелести новому возлюбленному. Занятия спортом модель превратила в соблазнительное шоу.

Виктория Боня с удовольствием демонстрирует свои прелестиновому возлюбленному. Занятия спортом модель превратила в соблазнительное шоу.Телеведущая и бывшая участница телепроекта "Дом-2"отдыхает на Мальдивах. Боня, судя по всему, отлично проводит время в компаниинового возлюбленного Марко. Молодой человек запечатлел Викторию во времязанятий спортом: модель всего лишь качала шею, но выглядело это весьмаэротично."Марко поймал меня в тот момент, когда я качала шею убассейна. хотите красивый контур лица? Тогда спорт для шеи никто не отменял",– подписала снимок телезвезда.Напомним, 38-летняя модель спровоцировала слухи о новомромане. Фотографии и видео Боня выкладывает в Instagram, на некоторых из нихВиктория в компании симпатичного брюнета.Как выяснилось, партнер Бони – 27-летний Марко Ферреро. Итальянец– модель и постановщик дизайнерских шоу. Виктория упорно хранит молчание о ееотношениях с Марко, хотя поклонники буквально засыпали ее вопросами.Напомним, телеведущая жила в гражданском браке с АлексомСмерфитом, от которого родила дочь Анджелину. После расставания с ним у Бонибыл роман с нефтяным трейдером из Франции Пьером Андюраном. А в сентябре Викториязаявила, что встречается с Алленом Джеффри Бейером. Модель заверяла, что сбизнесменом из Лос-Анджелеса у них "все серьезно", пишет Cosmopolitan.