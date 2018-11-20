Виктория Боня с удовольствием демонстрирует свои прелести
новому возлюбленному. Занятия спортом модель превратила в соблазнительное шоу.
Виктория Боня с удовольствием демонстрирует свои прелести
новому возлюбленному. Занятия спортом модель превратила в соблазнительное шоу.
Телеведущая и бывшая участница телепроекта "Дом-2"
отдыхает на Мальдивах. Боня, судя по всему, отлично проводит время в компании
нового возлюбленного Марко. Молодой человек запечатлел Викторию во время
занятий спортом: модель всего лишь качала шею, но выглядело это весьма
эротично.
"Марко поймал меня в тот момент, когда я качала шею у
бассейна. хотите красивый контур лица? Тогда спорт для шеи никто не отменял",
– подписала снимок телезвезда.
Напомним, 38-летняя модель спровоцировала слухи о новом
романе. Фотографии и видео Боня выкладывает в Instagram, на некоторых из них
Виктория в компании симпатичного брюнета.
Как выяснилось, партнер Бони – 27-летний Марко Ферреро. Итальянец
– модель и постановщик дизайнерских шоу. Виктория упорно хранит молчание о ее
отношениях с Марко, хотя поклонники буквально засыпали ее вопросами.
Напомним, телеведущая жила в гражданском браке с Алексом
Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину. После расставания с ним у Бони
был роман с нефтяным трейдером из Франции Пьером Андюраном. А в сентябре Виктория
заявила, что встречается с Алленом Джеффри Бейером. Модель заверяла, что с
бизнесменом из Лос-Анджелеса у них "все серьезно", пишет Cosmopolitan.