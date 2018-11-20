ВКонтакте сделала доступной для всех функцию, которой с мая могли воспользоваться лишь жители Евросоюза: скачивание всех своих данных единым архивом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.

"ВКонтакте" сделала доступной для всех функцию, которой с мая могли воспользоваться лишь жители Евросоюза: скачивание всех своих данных единым архивом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.По словам управляющего директора "ВКонтакте" Андрея Рогозова, в интерфейсах социальной сети "не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде" . Выгрузив их полностью ZIP-архивом, пользователь получит "наиболее полное и наглядное представление" о том, какие сведения о нем хранят серверы "ВКонтакте". Информация в архиве разделена по категориям: например, отдельно размещены список "понравившихся" фото, музыка, история денежных переводов и интересы, которые соцсеть учитывает при нацеливании рекламы.Для дополнительной безопасности разработчики новой функции, пока работающей в тестовом режиме, добавили возможность шифровать файл архива при помощи персонального ключа OpenPGP. Запрос архива нужно подтвердить с помощью одноразового кода, а уникальную ссылку для скачивания невозможно открыть из другого профиля.Скачать архив со своими данными из "ВКонтакте" можно в разделе "Помощь" или по этой ссылке. На подготовку архива для загрузки может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней — когда он будет готов, пользователь получит уведомление. Если подготовленный файл не будет скачан в течение ограниченного времени (какого именно, "ВКонтакте" не уточняет), его удалят в целях безопасности и процедуру придется начинать заново.