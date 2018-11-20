Большая часть пользователей в качестве подарка выбрала 25-процентную скидку на услугу «Домашний интернет»

Большая часть пользователей в качестве подарка выбрала 25-процентную скидку на услугу «Домашний интернет»В этом году абоненты филиала «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях использовали более 30 миллионов бонусных баллов. Большая часть пользователей в качестве подарка выбрала 25-процентную скидку на услугу «Домашний интернет». Многие обменяли бонусы на опцию «Видеопрокат» сервиса «Интерактивное ТВ» или приняли участие в розыгрыше билетов на главное мировое футбольное событие года.Программа лояльности «Бонус» позволяет абонентам получать бонусные баллы за использование услуг «Ростелекома» и покупки в интернет-магазинах партнёров. Накопленные баллы пользователи обменивают на опции, услуги и сервисы из каталога подарков, в котором насчитывается 35 позиций.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Подарки приятно не только получать, но и дарить, особенно лояльным клиентам. За этот год наши абоненты потратили уже более тридцати миллионов бонусов, полученных как комплимент в День рождения или за участие в опросах и акциях «Ростелекома». Люди старшего возраста, которые активно пользуются домашним телефоном, выбирают за бонусы дополнительные минуты телефонных звонков. Молодежь, не мыслящая себя без интернета и компьютерных игр, выбирает набор танкиста в World of Tanks или антивирус. Баллы можно обменять на покупки в интернет-магазинах, оплату заказа в ресторане, печать фотографий и другие опции. Словом, каждый найдет себе подарок по вкусу. Кстати, программа «Бонус» удостоена премии Loyalty Awards Russia 2018 как лучшая программа лояльности в телекоме».Стать участником программы несложно: необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». Подробную информацию можно получить на сайте компании в разделе Акции.