В соревнованиях участвовало около 400 борцов из 50 регионов со всей страны

В соревнованиях участвовало около 400 борцов из 50 регионов со всей страныДарья Николаева и Роман Ляменов, представляющие Владимирскую область, завоевали на Кубке России по спортивной борьбе 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Спортсмены выступали в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».В соревнованиях участвовало около 400 борцов из 50 регионов страны.Абсолютной чемпионкой среди женщин стала наша землячка Дарья Николаева. Среди мужчин Роман Ляменов занял третье место в дисциплине «грэпплинг-ги».