Жители Новосибирска обманным путем завладели денежными средствами владимирцев в сумме свыше 800 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в результате успешной реализации комплекса оперативных и технических мероприятий задержали двоих ранее судимых жителей города Новосибирска, 1974 г.р. и 1980 г.р., подозреваемых в совершении серии телефонных мошенничеств.В период с июля по октябрь текущего года в полицию обратились несколько жителей города Владимира. Граждане сообщали о совершении в отношении них мошеннических действий. Во всех случаях злоумышленники действовали по давно известной всем схеме. Один из подозреваемых звонил потерпевшим, якобы с «места происшествия», и говорил, что родственник попал в ДТП или совершил преступление, после чего передавал трубку подельнику, который, представляясь «сотрудником полиции», предлагал освобождение родственника от уголовного преследования за денежное вознаграждение.Так, в начале сентября текущего года 89-летняя жительница Владимира, поверив словам злоумышленников, перевела по указанному ими номеру телефона 62 000 рублей. Аналогичным образом поступила испугавшаяся за своего сына 82-летняя местная жительница, перечислившая 150 000 рублей на банковский счет, указанный лжесотрудниками.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей злоумышленников и их местонахождения подозреваемые были задержаны на территории города Новосибирска и доставлены во Владимир.Полицейскими собрана доказательственная база, подтверждающая причастность задержанных к совершению девяти эпизодов преступной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 800 000 рублей.По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые заключены под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверка на причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории региона.